In den USA sind letztes Jahr so viele Menschen an Drogen gestorben wie nie zuvor.

Die Gesundheitsbehörde CDC geht von einem Rekordwert von mehr als 107.000 Drogentoten aus. Das heißt, ungefähr eine tödliche Überdosis alle fünf Minuten. Im Vergleich zum Jahr davor, nahm ihre Zahl um fast 15 Prozent zu. Seit den 90er Jahren gibt es in dem Land immer mehr Menschen, die an Drogenmissbrauch sterben. Viele fangen mit Schmerzmitteln an, später landen sie bei Heroin oder neuerdings auch Fentanyl, einem starken Narkosemittel.



