Amazon plant, eine Million US-Dollar zu spenden, für die Amtseinführung von Donald Trump.

Darüber berichtet unter anderem die New York Times. Ein Unternehmenssprecher bestätigte außerdem, dass die Amtseinführung über den Prime-Video-Dienst übertragen wird. Auch Meta von Mark Zuckerberg hat eine Spende angekündigt - ebenfalls in Höhe von einer Million US-Dollar.

Mit diesem Schritt könnten die großen Technologieunternehmen versuchen, ihre Beziehung zu dem ehemaligen und künftigen Präsidenten zu verbessern.

Gestern sagte Trump, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos ihn in der nächsten Woche persönlich besuchen will. Die beiden Männer hatten sich in der Vergangenheit zerstritten. Während seiner ersten Amtszeit kritisierte Trump Amazon und beschwerte sich über die politische Berichterstattung der "Washington Post", die Bezos gehört. Zuetzt hatte Bezos einen versöhnlicheren Ton angeschlagen.

Auch die Beziehung zwischen Zuckerberg und Trump ist schwierig - unter anderem hatte Zuckerberg nach dem Sturm aufs Kapitol Trumps Facebook-Account sperren lassen. Nachdem die beiden sich Ende November trafen, hieß es aber, dass Zuckerberg Trumps Wirtschaftspläne unterstützen will.