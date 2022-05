Googles Hunger nach Daten ist bekannt - dazu gehören auch Ortsdaten von Handys.

In den USA machen sich Politikerinnen und Politiker jetzt Sorgen, dass die Daten gegen Frauen verwendet werden könnten, die eine Abtreibung möchten. Eine Gruppe von mehr als 40 demokratischen Kongress-Abgeordneten fordert deshalb von Google in einem Brief, nicht mehr so viele Daten zu sammeln.

In den USA haben einige Bundesstaaten ihre Abtreibungsgesetze verschärft, und es könnte sein, dass der Oberste Gerichtshof das bald landesweit erlaubt und noch mehr Bundesstaaten folgen. Die Befürchtung ist, dass dann Justizbehörden bei Google die Herausgabe von Ortsdaten durchsetzen könnten - um Frauen zu identifizieren, die sich in Abtreibungskliniken aufhalten, auch wenn es vielleicht nur zur Beratung ist. Datenschutzaktivisten befürchten auch, dass nicht-staatliche Abtreibungsgegner die Überwachungsdaten nutzen könnten, um Frauen und Kliniken einzuschüchtern.

Google hat sich als Unternehmen für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Bisher gibt es noch keine Reaktion auf den Brief mit den Forderungen.