Obwohl es in den USA gerade eine große Debatte über Rassismus gibt, lässt US-Präsident Donald Trump Anti-Rassismus-Trainings für die Bundesbehörden streichen.

Das Weiße Haus argumentiert, die angebotenen Kurse kämen "un-amerikanischer Propaganda" gleich. Dafür sollten keine Steuergelder mehr ausgegeben werden. Das Weiße Haus kritisiert unter anderem, dass in den Trainings erklärt wird, dass praktisch alle Weißen zu Rassismus beitragen. In der Erklärung heißt es, die US-Regierung behandle alle Amerikaner*innen gleich und fair. Studien zeigen aber, dass schwarze US-Bürger*innen im Durchschnitt ärmer und kränker sind als weiße Amerikaner*innen. Viele Fachleute führen das auf eine historische Benachteiligung zurück und sehen in den USA ein strukturelles Rassismus-Problem.

Seit dem Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai gibt es in den USA immer wieder Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Teils kommt es dabei auch zu Ausschreitungen. Das Thema spielt inzwischen auch im US-Präsidentschaftswahlkampf eine große Rolle.