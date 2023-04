Herzkrankheiten, Krebs und Rauchen - das sind die Top 3 der Gründe, warum Menschen in den USA sterben. Auf Platz 4 folgt Armut: Mit jedes Jahr schätzungsweise 183.000 Toten.

Dass Armut dafür sorgt, dass Menschen früher sterben, war schon länger bekannt - aber bisher gab es keine konkreten Zahlen, wie viele Menschen das betrifft. Und laut dem Forschungsteam sind die Schätzungen auch eher konservativ. Die Daten, auf denen sie beruhen, stammen nämlich aus dem Jahr 2019 - also von vor der Corona-Pandemie.

Mehr Armuts- als Mordopfer

Der Hauptautor der Studie sagt, dass Armut in den USA 2019 zehnmal so viele Menschen umgebracht hat wie Morde - die aber viel mehr Aufmerksamkeit bekämen. Er und sein Team weisen darauf hin, dass oft besonders Minderheiten wie Bipocs, also nicht-weiße Menschen, von Armut betroffen sind. Außerdem verweisen sie darauf, dass Todesfälle hohe wirtschaftliche Kosten verursachen und dass Menschen, die in Armut leben, öfter krank sind und weniger arbeiten. Armut zu bekämpfen wäre also auch gut für die Wirtschaft.