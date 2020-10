Auch neue Insektizide schädlich für Bienen

Zwei neue Insektizide, die in den USA erlaubt sind, sind einer Studie zufolge gefährlich für Bienen.

Forschende der Universität Texas haben die Insektizide untersucht, die zu einer neuen Generation von Pflanzenschutzmitteln gehören. Sie kommen zu dem Schuss, dass die Mittel die gleichen schädlichen Wirkungen haben wie Neonikotinoide, von denen viele in Kanada und der Europäischen Union verboten wurden.

Das eine Mittel, Sivanto, wurde erst letztes Jahr für den Einsatz in der US-Landwirtschaft zugelassen - allerdings nicht dort, wo Blühpflanzen Bienen und andere Insekten anlocken. Das andere mit dem Namen Transform WG darf ohne diese Einschränkung benutzt werden.

Die Studienautorin schreibt in den Proceedings of the Royal Society B, dass beide Mittel nicht nur die Sterblichkeit von Bienen, Hummeln und Florfliegen stark erhöht, sondern auch ihre Fortpflanzungsfähigkeit einschränkt. Sie kritisiert, dass die Behörden die Genehmigungen erteilt haben, bevor die wissenschaftliche Untersuchungen abgeschlossen waren.