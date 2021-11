Die US-Regierung hat eine Belohnung in Millionenhöhe für Hinweise zu einem Hackerangriff ausgesetzt.

Es geht um die Attacke auf die größte Benzin-Pipeline des Landes. Durch den Hack waren die Versorgungsleitungen im Mai außer Gefecht gesetzt worden. Das US-Außenministerium vermutet die Gruppe Darkside hinter dem Angriff - Fachleute gehen davon aus, dass es sich dabei um eine russische Organisation handelt. Für Hinweise wollen die USA jetzt bis zu zehn Millionen Dollar zahlen.

Bei dem Hack waren die Daten auf den Computern des Pipeline-Unternehmens verschlüsselt worden. Das legte daraufhin die Pipeline still. Vielen Tankstellen in den USA ging das Benzin aus. Das Unternehmen bekam das Problem nicht aus eigener Kraft in den Griff. Es zahlte am Ende das Lösegeld, dass die Hackergruppe für die Freigabe der Daten verlangte - angeblich mehr als vier Millionen Dollar.