In den USA sind Frauen im Profi-Fußball offenbar in vielen Fällen sexuellen Belästigungen ausgesetzt gewesen.

Ein Untersuchungsbericht im Auftrag der Fußballliga dokumentiert mehrere Beispiele, in denen sich Trainer ihren Spielerinnen angenähert hätten. Berichtet wird von emotionalem und körperlichen Missbrauch. Die Untersuchungskommission spricht von Taten mit einem systematischen Charakter. Dieser sei tief im US-Frauenfußball und auch in den Jugendligen verwurzelt.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die US-Frauenfußballliga hatte den Bericht letztes Jahr in Auftrag gegeben, nachdem es eine Welle von Vorwürfen durch Spielerinnen gegeben hatte.



Kritisiert wird auch, dass Offizielle zu wenig gegen Missbrauch unternommen hätten. Die Täter seien oftmals nicht bestraft worden und hätten nach Missbrauchsfällen zu neuen Teams wechseln können. US-Fußballpräsidentin Cindy Parlow Cone nannte die Ergebnisse des Berichts "herzzerreißend und zutiefst beunruhigend". Der beschriebene Missbrauch hätte "auf keinem Spielfeld, in keiner Trainingsstätte oder am Arbeitsplatz etwas zu suchen."

Mehrere Sofortmaßnahmen

US Soccer kündigte als Sofortmaßnahme an, ein Büro zu eröffnen, das die Sicherheit der Spielerinnen und die Verhaltensrichtlinien überwacht. Außerdem soll eine zentrale Datenbank errichtet werden, in der Personen aufgeführt werden, gegen die Disziplinarverfahren, Suspendierungen oder Sperren ausgesprochen werden. Außerdem soll ein Mindeststandard für Zuverlässigkeitsüberprüfungen für alle Mitglieder des US-Fußballs auf allen Ebenen des Spiels eingeführt werden - auch im Jugendfußball.