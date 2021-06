In Kalifornien sind Sturmgewehre seit mehr als 30 Jahren verboten - jetzt hat ein US-Bundesrichter dieses Verbot gekippt.

Er begründet das damit, dass das kalifornische Sturmgewehr-Verbot gegen die US-Verfassung verstoße. US-Bürger hätten ein Recht auf den Besitz von halbautomatischen Waffen, das dürfe keine Regierung verbieten.

Kaliforniens Gouverneur Gabin Newsom will gegen das Urteil in Berufung gehen. Er sagt, das Ende des Sturmgewehr-Verbots sei eine direkte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit - und ein Schlag ins Gesicht für alle, die jemanden durch Waffengewalt verloren hätten. Newsom kritisierte auch einen verharmlosenden Vergleich in der Argumentation des Bundesrichters: Der hatte gesagt, das in den USA beliebte Sturmgewehr-Modell AR-15 sei "wie ein Schweizer Taschenmesser eine perfekte Kombi aus häuslicher Verteidigungswaffe und der Verteidigungsausrüstung des Heimatschutzes".

Das Recht auf Waffenbesitz ist ein großes Streitthema in den USA. Außer Kalifornien haben noch sechs andere Bundesstaaten und der Hauptstadtdistrikt DC Sturmgewehre verboten.