Das typische Herbstlaub wird mit dem Klimawandel aber seltener, meldet die Agentur AP. Sie zitiert einen Forscher der nationalen Waldbehörde im US-Bundestaat Vermont, der feststellt, dass die Bäume im Nordosten der USA bis jetzt noch nicht mal ihr sattes Sommergrün verloren haben, wie sonst. Grund seien die wärmeren Herbsttemperaturen. Durch sie verpassen die Bäume, Chlorophyll und damit Grün abzubauen und so Gelb-, Rot- und Orangetönen zu weichen.

Zusätzlich werfen die Bäume dem Bericht zufolge durch extreme Trockenheit abrupter ihre Blätter ab statt langsam. Extremere Wetterereignisse wie Wirbelstürme trügen dazu bei.



Bäume im Hitzeschock

An der US-Westküste stellen Fachleute ein anderes Phänomen fest, weshalb das bunte Laub ausbleibt: In Oregon haben Sommertemperaturen von über 43 Grad die Bäume in eine Art Hitzeschock versetzt. Sie haben das Chlorophyll so schnell abgebaut, dass die Blätter vorzeitig braun wurden. Die Fachleute nennen das Blattverbrennung.