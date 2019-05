Die 56-jährige Anwältin Lori Lightfoot wird heute vereidigt. Sie ist auch die erste offen homosexuell lebende Politikerin an der Spitze der drittgrößten US-Stadt.

Lightfoot gehört zum linken Flügel der demokratischen Partei. Sie hatte sich unter anderem als Aktivistin gegen Polizeigewalt einen Namen gemacht, vertrat aber auch große Tabakkonzerne.

Als Bürgermeisterin will sie sich vor allem gegen soziale Ungleichheit, Korruption und gegen Waffengewalt einsetzen. Letztes Jahr wurden in Chicago mehr als 550 Menschen ermordet - mehr als in New York und Los Angeles zusammen. Nur jeder fünfte Mord wird aufgeklärt. Um diese Quote zu erhöhen, will sie unter anderem ein mobiles Labor anschaffen - das soll gesicherte Beweise statt in mehreren Tagen schon innerhalb weniger Stunden auswerten können.