Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Schönheitswettbewerbe haben in den USA eine lange Tradition. Diese Geschichte ist aber von Rassismus geprägt. Schon 1921 wurde die erste Miss America gekürt. Bis in die 1940er Jahre durften an dem Wettbewerb aber nur weiße Frauen teilnehmen. Erst 1970 nahm tatsächlich eine schwarze Frau teil.