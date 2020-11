Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den USA können sich ein weiteres Mal über eine Gerichtsentscheidung freuen.

Es geht um die, die in den USA "Dreamer" genannt werden - Menschen, die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten gekommen waren und die bis heute keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, obwohl sie oft ganz legal arbeiten und Steuern zahlen.

Ein Bundesgericht in New York hat jetzt entschieden: Die letzten Versuche der US-Regierung, diesen Dreamern das Leben schwer zu machen, waren illegal. Konkret ging es um eine Anordnung des Chefs der US-Heimatschutzbehörde vom Juli dieses Jahres. Die Anträge von "Dreamern", legal in den USA zu leben, sollten damit nicht mehr angenommen werden dürfen.

Nach Auffassung des Gerichts hätte der Heimatschutzminister Chad Wolf diese Entscheidung allerdings gar nicht treffen dürfen. Er ist bisher nämlich nur vorläufig im Amt und nicht offiziell vom Senat bestätigt worden. Laut Berichten von US-Medien ist es auch unwahrscheinlich, dass dies jetzt noch geschieht, nachdem Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat.

Die Entscheidung ist ein weiteres Mal ein Rückschlag für Noch-Präsident Donald Trump. Einwanderung zu verhindern, ist eines der wichtigsten Themen seiner Präsidentschaft gewesen. Die Bleibe-Regeln für die "Dreamer" abzuschaffen, ist ihm allerdings nicht gelungen. Schon im Juni dieses Jahres hatte der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, einen solchen Plan Trumps gestoppt.

Dass "Dreamer" zumindest vorübergehend legal in den USA bleiben können, dafür hatte vor acht Jahren Präsident Barack Obama gesorgt, mit dem sogenannten "DACA"-Gesetz. Damit können Menschen, die als Kinder illegal in die USA kamen, ein Aufenthaltsrecht beantragen.