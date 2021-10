In den USA darf einer der erfolgreichsten Eishockey-Spieler erstmal nicht mehr aufs Eis - er hatte offenbar sein Corona-Impfzertifikat gefälscht.

Die Eishockey-Profiliga NHL hat Evander Kane von den San Jose Sharks wegen des schweren Verstoßes gegen die Covid-Regeln für 21 Spiele gesperrt. Der genaue Grund wurde nicht genannt, mehrere Medien berichten aber übereinstimmend, dass Kane mit einem falschen Papier über seinen Impfstatus gelogen hat. Kane bat um Entschuldigung und sagte, dass er die Zeit der Sperre für Beratungsgespräche nutzen wolle, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.

In den Profiligen in den USA gibt es zwar keine Impfpflicht - aber sowohl der Eishockey-Verband NHL als auch der Basketball-Verband NBL zahlen ihren Spielerinnen und Spielerinnen kein Gehalt, wenn sie mangels Impfung an Corona erkranken und bei Spielen ausfallen.

Als Impfnachweis werden in den USA simple und handschriftlich ausgefüllte Papierkarten ausgegeben - die sind relativ einfach zu fälschen.