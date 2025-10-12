Vor kurzem hatte die US-Regierung mehreren Top-Unis im Land einen Deal vorgeschlagen: Ihr ändert eure Leitlinien nach unseren Vorstellungen - und bekommt dafür Forschungsgelder vom Staat und andere Vorteile.

Die US-Eliteuni MIT ist die erste, die auf dieses Angebot reagiert - und sie lehnt es ab. Die Präsidentin der Hochschule sagt: Die Regierung verlangt Dinge, die die Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit ihrer Einrichtung einschränken würden. Und sie stellt klar, dass es eine staatliche Förderung nur für wissenschaftlichen Verdienst geben sollte.

Die Trump-Regierung hatte den Deal insgesamt neun Unis vorgeschlagen. Sie sollen zum Beispiel darauf verzichten, bei Zulassungsverfahren Kriterien wie Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft zu berücksichtigen.

Trump geht seit seinem Amtsantritt im Januar gegen eine Reihe von Unis vor, die nach seiner Ansicht eine linksgerichtete Politik verfolgen. Mehrere Hochschulen wehren sich dagegen vor Gericht.