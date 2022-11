In den USA bekommen ein Mann und die Familie eines weiteren Mannes Entschädigungen, weil die beiden zu Unrecht für die Ermordung des US-Bürgerrechtlers Malcolm X im Gefängnis saßen.

Malcolm X war eine der umstrittensten Figuren der Bürgerrechtsbewegung in den USA; er trat für radikalere Methoden ein als etwa Martin Luther King. Nachdem Malcolm X 1965 in New York erschossen wurde, wurden drei Männer für die Tat verurteilt und kamen lange ins Gefängnis.