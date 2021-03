Die Corona-Pandemie ist eine Zeit, an die sich die Menschen weltweit noch lange erinnern werden - und Museen arbeiten schon an ihren Sammlungen dazu.

In den USA kommt jetzt die erste landesweit verspritzte Impfampulle ins National Museum of American History in Washington. Aus ihr bekam am 14. Dezember 2020 die Krankenschwester Sandra Lindsay in New York die erste Spritze des Impfstoffes von Biontech und Pfizer.

Zusätzlich zu dem Glasfläschchen hat das Museum noch Impfunterlagen, Schutzkleidung und Arbeitsausweise der Krankenschwester bekommen.

Die Museumsdirektorin sagte, dass gerade an einer Ausstellung für Medizingeschichte gearbeitet wird, in der es auch um die Corona-Pandemie gehen soll.