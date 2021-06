In den USA hat sich erstmals ein noch aktiver Football-Spieler der NFL als schwul geoutet.

Carl Nassib von den Las Vegas Raiders postete ein Video auf Instagram, in dem er sagt, dass er das schon lange tun wollte und sich jetzt endlich wohl damit fühlt, es loszuwerden. In den vergangenen 15 Jahren habe ihn das "traurigerweise gequält", so Nassib.

Die Reaktionen auf das Outing waren überwiegend positiv. Der Chef der Profi-Football-Liga sagte, die NFL sei stolz auf Nassib. Er hoffe, dass solche Statements bald keinen Nachrichtenwert mehr haben. Auch LGBTQ-Aktivisten und Aktivistinnen lobten den Schritt als wichtig und hilfreich.

Nassib ist der erste aktive Spieler der National Football League, der offen sagt, dass er schwul ist. Einige Spieler hatten das erst nach Ende ihrer Karriere getan. Der Spieler Michael Sam outete sich 2014 kurz vor seinem Einstieg in die NFL.