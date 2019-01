In den USA fangen die Bundesbehörden heute wieder an zu arbeiten.

Am Freitag ist der Regierungsstillstand durch den Kongress offiziell beendet worden. 800.000 Behördenmitarbeiter kommen heute aus dem Zwangsurlaub zurück und haben in den meisten Fällen einiges zu tun. Die Nationalparkverwaltung zum Beispiel fängt damit an Parks aufzuräumen, die nach Wochen ohne Pflege oft ramponiert sind. Anträge, Briefe und E-Mails wurden seit mehr als einem Monat nicht beantwortet.

Auf ihr Geld müssen die Staatsangestellten aber noch weiter warten. Es dauert wohl ein paar Tage, die Gehaltszahlungen auf den Weg zu bringen. Ganz schlecht sieht es für Mitarbeiter von Dienstleistern aus, die im Auftrag der US-Regierung arbeiten. Wer nicht direkt beim Staat angestellt ist, geht für die Zeit des Shutdowns leer aus.

Der längste Regierungsstillstand der US-Geschichte ist allerdings möglicherweise nur unterbrochen, nicht endgültig beendet. Demokraten und Republikaner in Kongress haben sich im Haushaltsstreit nur auf eine Übergangslösung geeinigt, die bis Mitte Februar gilt.