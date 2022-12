USA Erster legaler Marihuana-Shop in New York

Am Broadway in New York hat eine erste legale Verkaufsstelle für Marihuana eröffnet.

Hunderte Menschen standen Schlange, rund um den Häuserblock in Manhattan. In dem neuen Laden gibt es Marihuana für die Freizeit, also nicht nur zu medizinischen Zwecken. Hinter dem Shop steht eine Wohltätigkeits-Organisation, die sich vor allem um Wohnungslose kümmert und um ehemals inhaftierte und an Aids erkrankte Menschen.

