Es ist das erste Gesetz mit schärferen Regeln, das seit dem Grundsatz-Urteil des Obersten Gerichtshofs verabschiedet wurde. In Indiana dürfen Frauen nur noch in Ausnahmefällen abtreiben - nach Vergewaltigungen, bei Inzest, wenn der Fötus nicht mehr lebensfähig ist oder die Gesundheit der Frau in Gefahr ist. Abtreibungs-Kliniken verlieren außerdem ihre Lizenz, die Eingriffe dürfen nur noch in normalen Krankenhäusern vorgenommen werden.

Das Gesetz gilt in Indiana ab dem 15. September. Es ist zu erwarten, dass auch andere, vor allem konservativ regierte Bundesstaaten im Mittleren Westen der USA nachziehen.

Ende Juni hatte der Oberste Gerichtshof der USA ein Grundsatz-Urteil zum Recht auf Abtreibung gekippt. Die US-Bundesstaaten können jetzt also die Abtreibungs-Gesetze deutlich verschärfen.