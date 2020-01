In den USA gibt es im Baseball-Profisport der Männer zum ersten Mal einen weiblichen Coach.

Die San Francisco Giants haben Alyssa Nakken in ihren Stab aufgenommen. Die 29-Jährige war bisher in dem Club für Gesundheitsprogramme zuständig. Vorher war sie drei Jahre lang am College selbst Sportlerin - im Softball.

Giants-Manager Gabe Kapler sagte, dass sie mit ihren beruflichen Erfahrungen die perfekte Lösung ist. Sie werde eine großartige Trainerin sein.