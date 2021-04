Spazieren gehen mit dem Hund, Geschenke besorgen für Freunde und Reservierungen in Restaurants machen - solche Dinge mussten Regierungsangestellte in den USA offenbar regelmäßig für Ex-Außenminister Mike Pompeo und seine Frau erledigen.

Eine interne Aufsichtsbehörde wirft dem Politiker vor, in seiner Amtszeit in mehr als hundert Fällen Mitarbeiter des Ministeriums mit persönlichen Angelegenheiten beauftragt zu haben - zum Beispiel damit, private Veranstaltungen zu planen, Friseurtermine zu vereinbaren oder Weihnachtskarten zu verschicken . Damit hätten die Pompeos gegen den "Standard des ethischen Verhaltens für Mitarbeiter der Exekutive" verstoßen, heißt es in dem internen Bericht des Generalinspektors des Außenministeriums.

Pompeo war von 2018 bis Januar Außenminister des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Er wird als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2024 gehandelt. Kurz nach dem Ende seiner Amtszeit als Außenminister nahm Pompeo eine Stelle als Kommentator für den Fernsehsender Fox News an.