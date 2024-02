In den USA haben Familien strengere Waffengesetze gefordert - mithilfe KI-generierter Stimmen ihrer getöteten Angehörigen.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet von fünf Familien. Sie alle haben Angehörige verloren - bei einem Schulamoklauf am Valentinstag vor sechs Jahren, in Parkland im US-Bundesstaat Florida. Die Familien haben alte Tonaufnahmen der Getöteten an eine KI-Firma geschickt. Die hat daraus neue Aufnahmen erstellt.

Mit diesen Aufnahmen haben die Familien bei Politikerinnen und Politikern angerufen - und zwar bei solchen, die gegen strengere Waffengesetze sind. Konkret fordern die Familien der Opfer ein Verkaufsverbot - für die Waffe, mit der ihre Angehörigen damals erschossen wurden. Die KI-Stimmen sagen zum Beispiel, dass sie selbst und viele andere Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte erschossen wurden - und werfen den Politikern vor, seitdem nichts unternommen zu haben.