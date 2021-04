Ultrafeinstaub einzuatmen ist sehr ungesund.

In den USA betrifft die Belastung mit diesem Luftschadstoff aber nicht alle Menschen gleichermaßen. Das berichten US-Forschende in der Fachzeitschrift Science Advances.

Nicht-weiße Bevölkerungsgruppen sind demzufolge deutlich häufiger ungesunder Luft mit mehr Ultrafeinstaub ausgesetzt als die weiße Bevölkerung. Die Forschenden sehen ein systematisches Problem, das nicht nur an wenigen Verschmutzungsquellen liegt, sondern an vielen gleichzeitig. Ultrafeinstaub kommt sowohl aus Industrie und Landwirtschaft als auch durch Verkehr in die Luft. Das macht es laut den Forschenden auch schwierig, etwas dagegen zu unternehmen.

Dabei spielte es der Studie zufolge keine Rolle, ob auf dem Land gemessen wurde oder in der Stadt. Es war noch nicht einmal entscheidend, ob die Menschen arm oder reich waren. In der Studie heißt es, die festgestellten Unterschiede seien ein Resultat von Rassismus, wie zum Beispiel früherer rassistisch motivierter Wohnbaupolitik.