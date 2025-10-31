Die Trump-Regierung will in Zukunft deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen.

In einer offiziellen Mitteilung steht, dass die Obergrenze in den USA pro Jahr von 125.000 auf maximal 7.500 Menschen gesenkt werden soll. Und US-Präsident Donald Trump will vor allem weiße Südafrikanerinnen und Südafrikaner aufnehmen - er sagt, die würden in ihrer Heimat wegen ihrer Hautfarbe verfolgt.

Nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind in letzter Zeit fast 150 Menschen aus Südafrika in die USA gekommen. Die südafrikanische Regierung weist die Verfolgungs-Vorwürfe zurück. Trump hat auch erklärt, seine Regierung werde die Aufnahme anderer Opfer von Diskriminierung in ihren Heimatländern prüfen.