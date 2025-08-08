Für eine private Kajaktour von US-Vizepräsident JD Vance soll der Wasserstand eines Flusses angehoben worden sein. Das sorgt für viel Kritik.

Kritiker und Kritikerinnen ärgen sich darüber, dass Steuergelder dafür ausgegeben wurden. Laut dem Guardian hat der Familienausflug am letzten Wochenende im Heimat-Bundesstaat Ohio von Vance stattgefunden. Anlass war sein 41. Geburtstag. Nach Angaben des Secret Service war es nötig, den Wasserpegel zu erhöhen, damit Boote und Rettungskräfte sich sicher beim Schutz des Vizepräsidenten bewegen können.

Wie teuer die Maßnahme war, ist nicht klar. Das Wasser sei inzwischen wieder abgelassen worden, sagt die zuständige Behörde. Auch auf früheren Reisen des US-Vizepräsidenten wurden viele Vorkehrungen getroffen. Kürzlich wurde das Kolosseum in Rom für die Öffentlichkeit kurzzeitig geschlossen - und auch das Taj Mahal in Indien. Zum Ärger vieler anderer Touristen und Touristinnen.