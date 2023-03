In den USA geht die Diskussion um Abtreibungen weiter. Dort gibt es in mehreren Bundesstaaten strenge Abtreibungsverbote.

In Texas haben fünf Frauen Zivilklage gegen den Bundesstaat eingereicht, weil ihnen Abtreibungen verweigert wurden, obwohl sie, wie sie sagen, in Lebensgefahr waren. Die Klägerinnen fordern, dass Gerichte klarstellen, in welchen Fällen genau Ärzte und Ärztinnen eine Schwangerschaft beenden dürfen. Denn eigentlich sind Ausnahmen zugelassen, wenn das Leben oder die Gesundheit der Frauen bedroht ist.

Doch eine Aktivisten-Gruppe, die die Klage unterstützt, sagt, dass Mediziner oft Angst haben ins Gefängnis zu kommen oder die Lizenz zu verlieren und deshalb die Ausnahmen nicht nutzen. Eine Sprecherin der Regierung von Präsident Joe Biden sagte, was die Frauen durchgemacht hätten, sei "empörend und inakzeptabel".