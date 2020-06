In den USA hat die Fußballliga der Frauen begonnen, mit Botschaften gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Beim ersten Spiel der Profiliga NWSL nach der Corona-Pause in Utah knieten sich fast alle Spielerinnen, egal welcher Hautfarbe, zur US-Hymne hin. Sie trugen schwarze "Black-Lives-Matter"-T-Shirts. Vor dem Spiel hatten die beiden Teams aus North Carolina und Portland eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie von "Ungerechtigkeit, Polizeibrutalität und systemischen Rassismus" in den USA sprechen. Auch Spielerinnen anderer Clubs knieten danach während der Hymne.

Protestform seit 2016

Politische Botschaften im Sport sorgen immer wieder für Empörung, unter anderem weil die Clubs fürchten, dass solcher Protest die Fans spalten und so Zuschauer verloren gehen könnten. Das Hinknien aus Protest geht zurück auf den Football-Spieler Colin Kaepernick. Er begann damit 2016, aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.

Wegen der Corona-Maßnahmen wird die Fußball-Saison in den USA als Turnier gespielt. Es nehmen aber nicht alle Teams teil, weil mehrere Spielerinnen positiv auf das Virus getestet worden waren.