Wer in den USA intime Aufnahmen veröffentlicht, ohne dass die gezeigte Person zustimmt, muss jetzt mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz gegen sogenannte Rachepornos unterschrieben. Das hatte der Kongress nach seinem Amtsantritt mit großer Mehrheit beschlossen. Auch Bilder, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, sind davon betroffen. In den USA gab es hunderte Fälle an Schulen, in denen Nacktaufnahmen von Mädchen verbreitet wurden, die mit einer KI erstellt wurden.

Das Gesetz sieht bis zu drei Jahre Haft vor, wenn jemand absichtlich intime Bilder ohne Zustimmung der Betroffenen verbreitet. Außerdem verpflichtet es Online-Plattformen, solche Aufnahmen bei Beschwerden schnell aus dem Netz zu nehmen.

Trumps Frau Melania hatte sich persönlich für die neuen Regeln eingesetzt. Sie sprach von einem "Sieg, der Eltern und Familien dabei helfen wird, Kinder vor Online-Ausbeutung zu schützen". Die Grundrechte-NGO Electronic Frontier Foundation spricht dagegen von einer Einschränkung der Meinungsfreiheit.