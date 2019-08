Die Beschäftigen von Google in den USA wollen nicht, dass ihr Unternehmen mit dem US-Grenzschutz zusammenarbeitet.

In einer Petition fordern sie die Konzernführung auf, der Behörde kein Angebot zu machen, wie Daten gespeichert werden könnten. Google ist einer der größten Anbieter von Cloud-Diensten. In der Petition heißt es, das Unternehmen dürfe erst wieder mit dem Grenzschutz zusammenarbeiten, wenn dieser seine Menschenrechtsverletzungen beende. Würde Google sich um den Auftrag bewerben, würde der Konzern seine Integrität für ein bisschen Profit opfern. Die Petition wurde inzwischen von mehr als 600 Angestellten unterschrieben.

Erst letzten Herbst hatte sich Google aus dem Bieterrennen um einen Cloud-Computing-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums zurückgezogen. Begründet wurde das damals mit ethischen Bedenken. Die US-Grenzschutzbehörde steht unter anderem wegen katastrophaler Zustände in einem Auffanglager für minderjährige Einwanderer in Texas in der Kritik.