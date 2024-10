Google muss in seinem Play Store mehr Konkurrenz erlauben.

Ein US-Gericht hat angeordnet, dass Google bis Mitte nächsten Jahres den App-Marktplatz und sein Betriebssystem Android so verändern muss, dass andere Anbieter dort Zugang bekommen. Hintergrund ist ein Kartellrechtsverfahren, nach dem Google über das Bezahlsystem im Play Store ein illegales Monopol gebildet hat.

Google will gegen die Anordnung in Berufung zu gehen. Sie gilt nur für die USA. Aber auch in der EU laufen Verfahren, in denen es um Verstöße gegen das Kartellrecht geht, also um die Frage, ob der Internetkonzern zu viel Macht hat.