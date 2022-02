In den USA sorgt eine Werbekampagne für Diskussionen, in der ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr angepriesen wird.

Es handelt sich um eine leichtere und kleinere Version eines weit verbreiteten Gewehrtyps. In Werbetexten des Herstellers heißt es, das Gewehr werde Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen. Es fühle sich an und funktioniere genauso wie die Waffe von Mama und Papa.

Das Erwachsenenmodell AR-15 ist die zivile Version einer Militärwaffe und wurde in den USA schon mehrfach bei Massenmorden eingesetzt - zum Beispiel auch beim Angriff auf die Sandy Hook Grundschule 2012.

Aktivisten gegen Waffengewalt verurteilten die Werbekampagne für das Kindergewehr. Die Newtown Action Alliance warf der Waffenindustrie vor, zu allem bereit zu sein, um weiterhin Gewinne zu erzielen. In den USA leben nach Angaben des Pew Research Centers rund 40 Prozent der Erwachsenen in einem Haushalt mit mindestens einer Waffe. Im Jahr 2020 wurden landesweit fast 23 Millionen Schusswaffen verkauft. Jährlich sterben in den USA zehntausende Menschen durch Waffengewalt. Im Zuge der Corona-Pandemie hat das noch zugenommen.