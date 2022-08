Wer hat diesen Text geschrieben?

In der Kriminalistik oder bei Gerichtsverfahren werden regelmäßig Handschriften verglichen. Doch wie zuverlässig und genau arbeiten die Fachleute, die für die Analyse zurate gezogen werden? Das hat ein Team der US-amerikanischen Bundespolizei FBI in einer Studie näher untersucht. Dafür hat das Team 86 professionelle forensische Dokumentenprüferinnen und -prüfer aus den USA getestet. Sie mussten jeweils in bis zu 100 verschiedenen Fällen Handschriften vergleichen.

Ergebnis: Die Fachleute haben zusammengenommen nur in rund drei Prozent der Fälle eine Schriftprobe der falschen Person zugeschrieben und in nur gut einem Prozent der Fälle den Urheber nicht erkannt.

Allerdings gab es unter den Fachleuten Unterschiede: Diejenigen mit mehr als zwei Jahren Berufserfahrung schnitten deutlich besser ab als weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Seine Studie hat das FBI-Team im Fachmagazin PNAS veröffentlicht.