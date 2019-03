In den USA glaubt so mancher Polizist gerade, dass er den größten Drogen-Fund seiner Karriere gemacht hat.

Seit dem Winter sind oft riesige Trucks mit Cannabis unterwegs. Es könnte sich um illegales Marihuana handeln - oder aber um Hanf für Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, den die US-Regierung letztes Jahr legalisiert hat. Das Problem: Auf den ersten Blick kann die Polizei beides nicht voneinander unterscheiden, auch die Drogenspürhunde können nicht weiterhelfen.

Betroffene LKW werden deswegen jetzt erstmal festgesetzt, bis langwierige Tests zeigen, wie hoch der THC-Gehalt des Cannabis an Bord ist. Das ist der Stoff, der beim illegalen Cannbis high macht. Beim legalen Cannabis ist die Konzentration dafür zu gering. Um das in Zukunft schneller klären zu können, versucht die US-Anti-Drogenbehörde gerade an Schnelltests zu kommen.

Für die Hanf-Industrie ist das Ganze ein ziemliches Problem. Die Nachfrage wächst rasant - die Nachrichtenagentur AP berichtet aber, dass Trucker den legalen Hanf nicht mehr transportieren wollen, weil sie keine Lust auf den Stress mit der Polizei haben.