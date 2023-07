Die Stadt Phoenix in Arizona, USA ist wegen einer andauernden Hitzewelle in den Schlagzeilen. Seit Wochen sind es dort über 43 Grad. Für die Wissenschaft ist das genau das Richtige.

Ein Forschungsteam der Arizona State University testet mit einem Roboter namens "Andi" (kurz für "Advanced Newton Dynamic Instrument"), wie sich extreme Hitze auf Menschen auswirkt. Der Roboter sieht aus wie eine Crashtest-Puppe. Dank seinem technischen Innenleben kann er atmen, zittern und schwitzen - dank Poren an mehreren Stellen sogar unterschiedlich stark: Am meisten schwitzt der Roboter am Rücken, wie der Mensch.