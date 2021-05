Im US-Bundesstaat Washington ist es seit einigen Monaten möglich, Leichname nicht nur zu verbrennen oder in Särgen beizusetzen - sondern auch zu kompostieren.

Und die Nachfrage ist offenbar größer als erwartet. Die Firma "Recompose", die das Kompostieren als erste angeboten hat, hat nach eigenen Angaben hunderte Anfragen. Gerade gründet sich in Washington ein zweites Unternehmen, das sogar in größeren Dimensionen plant: Dort könnten dann mehr als 70 Leichname gleichzeitig kompostiert werden. Andere Bundesstaaten ziehen möglicherweise nach: Auch in Colorado und Kalifornien gibt es Pläne, diese Form der Bestattung zu legalisieren.

Die Leichname werden dabei auf Stroh oder Holzspäne gebettet und dann in speziellen Anlagen von Mikroben innerhalb weniger Wochen zersetzt. Die Methode gilt als nachhaltig, weil kaum Energie und Land benötigt werden. Was nicht zersetzt wird, wie z.B. Herzschrittmacher, wird aussortiert. Die Erde, die übrig bleibt, können Hinterbliebene beispielsweise im Wald oder im Garten verstreuen.

Die katholische Kirche lehnt das Kompostieren von Toten ab.