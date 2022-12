Keine Waffen im Handgepäck - das sollte eigentlich klar sein bei Flugreisen.

Doch in den USA verstehen das viele Menschen offenbar nicht, denn die zuständige Behörde hat an Securitychecks eine Rekordzahl an Schusswaffen entdeckt.

Allein dieses Jahr mehr als 6.000 Waffenfunde

An den US-Flughäfen wurden bis Ende letzter Woche gut 6300 Waffen gefunden, und die große Mehrheit war auch geladen, nämlich 88 Prozent. Das sind nochmal etwas mehr als letztes Jahr, als es auch schon einen Rekord gab. Die Zahlen steigen seit dem Jahr 2010 an, mit einem Knick 2020, als wegen der Corona-Pandemie weniger Leute auf Reisen waren.

Die Behörde TSA stellte noch einmal klar: Schusswaffen sind im Handgepäck nicht erlaubt, auch wenn Passagiere eine Waffengenehmigung haben. Sie gehören gesichert und verpackt in den Koffer. Wer dagegen verstößt, muss in den USA ein Bußgeld von bis zu 15.000 Dollar zahlen.