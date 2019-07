In Berkeley heißt es jetzt offiziell Firefighter statt Fireman

Statt Fireman heißt es Firefighter, statt Policemen Policeofficer.

Die Stadt Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien führt ab Herbst dieses Jahres offiziell geschlechtsneutrale Sprache ein. Darüber hat der Stadtrat abgestimmt. Dafür werden offizielle Formulare geändert. Insgesamt werden 40 Bezeichnungen geändert, neben Polizeikräften und Feuerwehrleuten soll in Zukunft zu Angestellten statt Manpower Workforce gesagt werden - also Arbeitskräfte. Auch die Uni ist betroffen. Dort werden die Studentenverbindungen - sonst geteilt in Fraternities und Sororities also Bruderschaften und Schwesternschaften - umbenannt in studentische Residenzen im Griechischen Stil. Und Gullydeckel - bis dato manholes - verwandeln sich in maintenance holes - übersetzt in etwa Wartungsdeckel.

Die San Francisco Bay Area, in der Berkeley liegt, ist bekannt für progressive Schritte: Hier wurde in den 70er Jahren Recycling eingeführt - weit vor anderen Städten in den USA. An der Uni von Berkeley hatte auch die Free Speech Movement ihren Anfang: In den 60er Jahren forderten die Studierenden hier zum ersten Mal freie Rede und freie Forschung.