In den USA soll ein Mann zum ersten Mal mit Stickstoff hingerichtet werden.

Unter anderem der Supreme Court, das Oberste Gericht der USA, hat es abgelehnt, die Hinrichtung zu stoppen. Es geht um die Exekution eines verurteilten Mörders im US-Bundesstaat Alabama. Wie unter anderem der Sender CNN berichtet, war der Mann war Ende der 80er Jahre wegen eines Auftragsmordes verurteilt worden. Damals war er 22 Jahre alt.

Hinrichtung mit Giftspritze schlug fehl

Weil die Hinrichtung mit der Giftspritze bei ihm nicht funktioniert hat, will die Justiz in Alabama jetzt das Verfahren mit Stickstoff an ihm testen: Nicht nur in den USA, auch sonst ist dem Uno-Menschenrechtsbüro bisher kein Fall bekannt, bei dem jemand mit Stickstoff hingerichtet wurde.

Wenn dem Körper viel Stickstoff zugeführt wird, stirbt der Mensch an Sauerstoffmangel. Fachleute der Uno und Amnesty International warnen vor einem möglicherweise grausamen Tod. Es gibt auch Bedenken, dass die Methode gegen das Verbot von Folter oder anderer unmenschlicher Behandlung verstoßen könnte.