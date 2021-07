Kalifornien soll sauberer werden.

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Die Jobs sollen vor allem benachteiligte Jugendliche, ehemalige Häftlinge und Obdachlose bekommen. Die Zahl der Obdachlosenlager unter Brücken und in der Nähe von Autobahnabfahrten hat in den letzten Jahren in ganz Kalifornien deutlich zugenommen. Damit auch der Müll und Sperrmüll dort.



Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Schätzungsweise sind dort mehr als 160.000 Menschen obdachlos, mehr als in jedem anderen US-Bundesstaat.