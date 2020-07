Wenn es in US-Tageszeitungen um das Thema Klimawandel geht, gibt es eine klare Tendenz: Über Pressemitteilungen, die gegen Klimaschutz-Maßnahmen sind, wird doppelt so oft berichtet wie über Pressemitteilungen, die zum Kampf gegen den Klimawandel aufrufen.

Das hat eine Wissenschaftlerin von der Brown Uni in Rhode Island festgestellt. Im Fachmagazin PNAS berichtet sie, dass sie seit 1985 tausende Pressemitteilungen verschiedener Firmen und Organisationen ausgewertet hat - und sie hat überprüft, ob darüber in der New York Times, dem Wall Street Journal oder in USA Today berichtet wurde.

Aus Sicht der Forscherin scheint demnach die Theorie zu stimmen, dass Medien oft beide Seiten abbilden - und manchmal gäben sie der Gegenseite sogar mehr Gewicht. So erzeugten Medien ein schiefes Bild. Die Forscherin glaubt, dass das ein Grund sein könnte, warum der Klimawandel in den USA im Vergleich zu anderen westlichen Ländern weniger Menschen zu beunruhigen scheint.