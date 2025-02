Ein Video, dass der US-Präsident auf seinen offiziellen Social-Media-Accounts zeigt, sorgt gerade für Empörung. Auch unter seinen Anhängern.

Der Clip zeigt, wie der Gazastreifen in Zukunft aussehen könnte aus Sicht von Donald Trump. Unter anderem tanzen in dem KI-generierten Video bärtige Männer in Bikini-Oberteil und langem Rock am Strand. Andere Szenen zeigen Trump und Israels Premierminister mit nacktem Oberkörper an einem Pool sitzend und Cocktails trinkend. Auch Trump-Berater und Milliardär Elon Musk und seine Tesla-Autos tauchen mehmals in dem Clip auf.

Kritische Stimmen sagen, dass der Clip zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens aufruft. Das Video sei respektlos und verstoße gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte. Das Weiße Haus hat sich bislang nicht zu dem Video geäußert. Trump hatte vor einigen Wochen vorgeschlagen, die rund zwei Millionen palästinensischen Bewohner und Bewohnerinnen in andere arabische Staaten "umzusiedeln". Das zerstörte Küstengebiet wollte er unter Kontrolle der USA in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln.