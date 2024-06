Mehrere Familien im US-Bundesstaat Louisiana haben Klage eingereicht dagegen, dass in allen Klassenzimmern die Zehn Gebote hängen sollen.

Das war letzte Woche per Gesetz beschlossen worden. In der Klage der neun Familien am Bezirksgericht in Baton Rouge heißt es, die Zehn Gebote seien „rein religiös". Kinder sollten in der Schule nicht einer religiöser Lehre ausgesetzt werden, die möglicherweise dem Glauben und der Weltanschauung der Eltern widerspreche. Lousiana ist der einzige Bundesstaat in den USA mit einer solchen Vorschrift.

Die Befürworter sehen die Gebote als „grundlegende Dokumente“ für die Gesetze in den USA. In den USA wird immer wieder über das Verhältnis von Kirche und Staat diskutiert. Schon vor Jahrzehnten hatte das Oberste Gericht verordnetes Bibellesen und organisiertes Beten an staatlichen Schulen untersagt. Zuletzt wurde eher wieder mehr Religion zugelassen.