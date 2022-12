Es gibt diese Filme, die manche Leute nur wegen dem einen Schauspieler - oder der einen Schauspielerin schauen.

In den USA fordern zwei Männer jetzt genau wegen so einem Film eine Entschädigung in Millionenhöhe, weil die Schauspielerin, wegen der sie auf "Play" geklickt haben, gar nicht dabei war.

Es geht um den Film "Yesterday". Beide Männer hatten den Film bei Amazon Prime ausgeliehen, weil im Trailer die Schauspielerin Ana de Armas zu sehen war. Im Film war sie dann aber rausgeschnitten.

Die beiden Männer sagen, dass sie sich betrogen fühlen und haben deswegen das Hollywood-Filmstudio Universal Pictures unter anderem wegen Täuschung verklagt. Als Entschädigung fordern sie 5 Millionen US-Dollar - und zwar für, wie sie sagen, alle enttäuschten Fans. Das Ausleihen des Films an sich hat knapp 4 Dollar gekostet.