Das zeigt eine aktuelle Analyse im Fachjournal PNAS. Ein Forschungsteam hat 25 Untersuchungen ausgewertet, in denen es um Maßnahmen gegen politische Feindseligkeit ging - zum Beispiel gemeinsame Gespräche, Videos mit persönlichen Geschichten oder Appelle der Parteichefs.



Ergebnis: Im Schnitt verbesserten solche Aktionen die Einstellung gegenüber der Gegenseite nur minimal – und schon nach einer Woche war der Effekt fast wieder verschwunden.



Die Forschenden sagen: Solange Medien und Politiker Profit ziehen aus der Polarisierung, lassen sich Gräben nicht mit ein paar netten Aktionen überbrücken. Nötig wären tiefere Veränderungen – etwa andere Anreize für die Politik und mehr echter Dialog in Schule und Gesellschaft.

