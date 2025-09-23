Die USA sind politisch so zerstritten wie lange nicht – und einfache Mittel, die hitzige Debatte zwischen Republikanern und Demokraten zu entschärfen, wirken kaum.
Das zeigt eine aktuelle Analyse im Fachjournal PNAS. Ein Forschungsteam hat 25 Untersuchungen ausgewertet, in denen es um Maßnahmen gegen politische Feindseligkeit ging - zum Beispiel gemeinsame Gespräche, Videos mit persönlichen Geschichten oder Appelle der Parteichefs.
Ergebnis: Im Schnitt verbesserten solche Aktionen die Einstellung gegenüber der Gegenseite nur minimal – und schon nach einer Woche war der Effekt fast wieder verschwunden.
Die Forschenden sagen: Solange Medien und Politiker Profit ziehen aus der Polarisierung, lassen sich Gräben nicht mit ein paar netten Aktionen überbrücken. Nötig wären tiefere Veränderungen – etwa andere Anreize für die Politik und mehr echter Dialog in Schule und Gesellschaft.