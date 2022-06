In den USA sind in den letzten zehn Monaten mindestens 400 Unfälle mit selbstfahrenden Autos passiert.

Das meldet die Verkehrsbehörde NHTSA in einer ersten breiten Erhebung zu Unfällen dieser Art. Für die Erhebung hatte sie alle Autofirmen aufgefordert, Unfälle zu melden, in die ihre selbstfahreren Modelle verwickelt waren. Die verbreitete Marke Tesla meldete die meisten Unfälle zurück, danach folgten Honda und Subaru. Die Unfälle sind den Angaben der Hersteller zufolge in vollem oder teilweisen Selbstfahrmodus passiert. In sechs Fällen wurden Tote gemeldet.

Vollständigkeit der Zahlen unklar

Die Angaben lassen sich allerdings nicht auf Vollständigkeit prüfen. Die Zahl von 400 Unfällen erscheint im Vergleich zur Gesamtzahl an Verkehrsunfällen in den USA gering. Allein die Zahl der Verkehrsunfälle mit Toten überschreitet dort jedes Jahr die 30.000er-Marke.

Den ersten tödlichen Unfall mit einem autonomen Fahrsystem hatte es vor vier Jahren in den USA gegeben: Ein Testwagen von Uber hatte eine Fußgängerin auf der Straße überfahren. Die Sensoren hatten sie nicht als Mensch erkannt. Und auch die Testfahrerin an Bord hatte nicht reagiert.