In den USA soll es ein neues nationales Latino-Museum geben.

Das Repräsentantenhaus hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, um ein solches Museum unter dem Dach der Bildungsorganisation Smithsonian zu schaffen. Darüber berichtet unter anderem NBC. Der Senat muss noch zustimmen, dort gibt es aber auch viel Rückhalt für die Idee. In dem neuen Museum soll es um die Geschichte, Kunst und Kultur von Amerikanern mit lateinamerikanischen Wurzeln gehen. Der Hispanic Caucus im Kongress begrüßte den Schritt. Der Vorsitzende des Verbunds von Abgeordneten mit hispanischen Wurzeln sagte, Latinos hätten in jedem US-Krieg gekämpft. Essen und Musik aus Lateinamerika würden in jeder amerikanischen Stadt genossen. Mehr denn je verdienten Latinos in den USA es, dass ihre Geschichte erzählt und ihre Stimmen gehört würden.

Das Latino-Museum soll sich am Nationalen Museum für Afroamerikanische Geschichte und Kultur orientieren. Das eröffnete 2016 in Washington.