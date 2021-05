In den USA sorgen gerade ungewöhnlich laute Zikaden für deutlich mehr Anrufe bei beim Polizeinotruf.

Die Polizei im Union County im Bundesstaat Georgia hat deshalb auf ihrer Facebook Seite geschrieben, die Menschen sollten prüfen, ob sie wirklich einen Auto- oder Hausalarm hören, oder ob es nicht was anderes sein könnte.

Die Zikaden der sogenannten Brut X können Töne von um die 100 Dezibel erzeugen. Die männlichen Tiere locken damit die Weibchen an. Die spezielle Art kommt im Osten der USA nur alle 17 Jahre vor. Sie graben sich als Nymphen, ähnlich wie Larven bei anderen Insekten, in die Erde ein und tauchen erst nach 17 Jahren wieder auf. In vier bis sechs Wochen ist das Naturschauspiel wieder vorbei, dann dauert es wieder 17 Jahre bis zum nächsten Zyklus.