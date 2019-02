Eine Firma in den USA will menschliche Leichen kompostieren - als Alternative zum Sarg oder einer Einäscherung.

Diese herkömmlichen Bestattungsmethoden seien schlechter für die Umwelt und das Klima - das Kompostieren sorge dagegen dafür, dass neues Leben genährt werde, sagt das gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Seattle. Nach dessen Vorstellungen sollen die Leichen in kohlenstoffreichem, pflanzlichem Material wie Stroh gelagert werden. Durch ausreichend Sauerstoffzufuhr und Wärme würden die Leichen dann innerhalb weniger Wochen zersetzt - inklusive der Knochen. Am Ende bliebe nur Erde, die die Angehörigen mitnehmen oder verstreuen könnten.

Noch fehlt eine Genehmigung fürs Leichen-Kompostieren, im Bundesstaat Washington arbeiten Politiker gerade daran. Nächsten Monat soll eine Entscheidung fallen.